РИАМО - 12 июн. Японская компания Sony провела официальную презентацию новой игровой консоли PlayStation 5 и игр для нее, сообщает Газета.ru.

Онлайн-презентация состоялась в ночь на 12 июня в рамках шоу Future of Gaming. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале компании.

«Приставка нового поколения выполнена в черно-белом цвете с синей неоновой окантовкой. Она оснащена процессором Ryzen Zen 2 на восемь ядер с частотой до 3,5 Ггц. Графический процессор создан на базе AMD Radeon RDNA 2 мощностью 10,3 терафлопс», — отмечается в материале.

Приставка будет представлена в двух вариантах: базовый вариант и Digital Edition — там не будет дисковода. Пользователи смогут размещать новую консоль как горизонтально, так и вертикально.

Также в числе новых продуктов компании специально для консоли созданы пульт дистанционного управления, наушники и HD-камера. Цена новой приставки пока неизвестна. В продажу она поступит в конце 2020 года.

На мероприятии показали несколько новых игр. На консоли выйдут ремейк Demon's Souls и сиквел Horizon Zero Dawn: Horizon Forbidden West, новая часть Spider-Man и Hitman 3.

PlayStation 4 вышла в 2013 году, ее стоимость на момент релиза составляла около 400 долларов.