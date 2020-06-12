РИАМО - 12 июн. Познавательный квест «Мой адрес — Россия», посвященный празднованию Дня России, появился на портале «Узнай Москву», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Участники виртуальной игры смогут проверить свои знания о достопримечательностях страны.

«С помощью онлайн-викторины мы хотим показать, что, несмотря на расстояния и часовые пояса, разные климатические зоны и природные условия, языки и обычаи, все мы — жители одной великой страны», — отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.

По его словам, в каждом регионе можно встретить места и памятники архитектуры, которые объединяют всех россиян.

Пользователям предстоит ответить, в каких городах страны, помимо Москвы, можно увидеть Кремль, путевой дворец Екатерины Великой и фонтан, похожий на «Дружбу народов» на ВДНХ.

День России отмечается ежегодно с 1992 года, когда была принята Декларация о суверенитете РСФСР.