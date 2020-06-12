РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей Подольска с Днем России и пожелал им оптимизма, благополучия и простого человеческого счастья, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«12 июня мы отмечаем главный государственный праздник страны - День России! Этот день объединяет миллионы представителей разных народов и национальностей, для которых наша страна символизирует национальное единство, свободу и независимость», – сказал Максимович.

Он добавил, что совместная плодотворная работа всех жителей региона на благо своего родного города, своей страны станет безупречным залогом успешного развития.

«Россия - сильная и могучая держава с богатейшей историей, крепкими традициями и невероятными людьми. Нам есть, чем гордиться. Мы всегда будем помнить великие подвиги наших предков, приумножать и укреплять славу великой России и нашего славного Подольска», - отметил Максимович.

Депутат поздравил всех жителей Подольска с праздником и пожелал успехов во всех добрых начинаниях, оптимизма, благополучия и простого человеческого счастья.