РИАМО - 12 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с жителей города с Днем России, он пожелал им отличного настроения и радости общения в кругу родных.

«Этот праздник наполнен гордостью за родную страну, ее многовековую историю, прорывные достижения и вклад в мировой прогресс. На долю Отчизны выпадало немало испытаний, из которых она выходила еще более сильной и крепкой. Так будет и в этот раз: победив пандемию коронавируса, мы добьемся новых успехов в созидании и развитии», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра.

Он отметил, что столица уже много столетий является центром политической, экономической, общественной, научной, культурной и духовной жизни России.

По его словам, город в трудное время чувствует ответственность и за себя, и за страну в целом.

Сплоченность помогает горожанам справляться с трудностями и уверенно смотреть в будущее, заключил Собянин.

Также с праздником жителей столицы поздравил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Государственный праздник День России отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года. До 2002 года он назывался Днем принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Ранее Собянин попросил жителей отпраздновать День России дома из-за распространения коронавируса.

«Двенадцатое июня – символ единства и независимости для всех граждан нашей многонациональной страны. В каждом из нас есть частичка ее истории, культуры и традиций. <...> Задача жителей – сохранить и приумножить достижения предков, а также обеспечить укрепление и процветание страны», — подчеркнул Шапошников.

Глава столичного парламента отметил, что столица – это сердце России, но город переживает сложный период пандемии. Он поблагодарил всех, кто спасает жизни и помогает пожилым, одиноким и нуждающимся. Шапошников также пожелал россиянам здоровья, оптимизма, счастья и благополучия.