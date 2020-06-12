РИАМО - 12 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с жителей города с Днем России, он пожелал им отличного настроения и радости общения в кругу родных.
«Этот праздник наполнен гордостью за родную страну, ее многовековую историю, прорывные достижения и вклад в мировой прогресс. На долю Отчизны выпадало немало испытаний, из которых она выходила еще более сильной и крепкой. Так будет и в этот раз: победив пандемию коронавируса, мы добьемся новых успехов в созидании и развитии», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра.
Он отметил, что столица уже много столетий является центром политической, экономической, общественной, научной, культурной и духовной жизни России.
По его словам, город в трудное время чувствует ответственность и за себя, и за страну в целом.
Сплоченность помогает горожанам справляться с трудностями и уверенно смотреть в будущее, заключил Собянин.
Также с праздником жителей столицы поздравил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Государственный праздник День России отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года. До 2002 года он назывался Днем принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Ранее Собянин попросил жителей отпраздновать День России дома из-за распространения коронавируса.
Глава столичного парламента отметил, что столица – это сердце России, но город переживает сложный период пандемии. Он поблагодарил всех, кто спасает жизни и помогает пожилым, одиноким и нуждающимся. Шапошников также пожелал россиянам здоровья, оптимизма, счастья и благополучия.
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