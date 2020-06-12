РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В Подольске онлайн-марафон «Великолепие России» ко Дню России будут транслировать на большом экране в сквере Поколений, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В сквере Поколений на экране размером 10,5 на 5,5 метра сегодня (12 июня - ред.) с 12:00 до 19:00 пройдет онлайн-марафон «Великолепие России», подготовленный комитетом по культуре и туризму администрации Подольска. В нем примут участие лучшие творческие коллективы городского округа», - говорится в сообщении.

Также в марафоне примет участие духовой оркестр с солистами Подольской филармонии. Онлайн-марафон можно будет посмотреть и на YouTube-канале комитета по культуре и туризму администрации округа.