РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июн. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поздравил жителей с Днем России, пожелал им здоровья, мира и благополучия.

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России! 12 июня объединяет всех, кто любит свою Родину, гордится ее историей и трудится ради ее процветания», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что будущее нашей страны всецело зависит от каждого из нас.

«Мы ставим перед собой цели и знаем, что обязательно их достигнем. От всей души желаю вам здоровья, мира, счастья, благополучия!» - написал Юров.