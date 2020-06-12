РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков поздравили жителей горокруга с Днем России и пожелали им здоровья и семейного благополучия, мира и радости, сообщается на сайте администрации округа.

Этот праздник связан с важным историческим событием: в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РФ, а в 1992 году празднику придали статус государственного.

«Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днем России! В этому году в силу объективных причин большинство праздничных мероприятий, посвященных Дню России, пройдет в онлайн-формате. Однако и в этом году мы не будем отступать от нашей традиции встречать государственный праздник добрыми делами», - говорится в поздравлении.

Пестов и Машков пожелали горожанам доброго здоровья, семейного благополучия, мира, радости, уверенности в завтрашнем дне, энергии созидания и новых достижений в трудах на благо родного края и всего Отечества.