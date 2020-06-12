РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 июн. В городском округе Мытищи все образовательные учреждения украсили флагами Российской Федерации к празднику, сообщила начальник управления образования горокруга Наталья Гречаная.

«В пятницу, в День России, педагоги и обучающиеся городского округа Мытищи приняли участие во всероссийском проекте - флешмобе «Флаги России!». На окнах, фасадах зданий всех общеобразовательных учреждений округа размещены флаги Российской Федерации, как символ того, что мы вместе, как выражение особой гордости за свою страну», - написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что только благодаря единению граждан, их поддержке друг друга, государство является по-настоящему сильным и крепким.