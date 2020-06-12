РИАМО - 12 июн. Возгорание произошло в металлическом ангаре на общей площади около 300 квадратных метров в районе Очаковского шоссе в Западном округе столицы, пожар оперативно ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе спасателей, возгорание было ликвидировано. В результате пожара произошло обрушение ангара», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет.