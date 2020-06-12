РИАМО - 12 июн. В столице в пятницу ожидаются сильный дождь и гроза, а также порывистый ветер, жителям посоветовали переждать непогоду дома, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 9:00 13 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В непогоду лучше отказаться от поездок на личном транспорте, так как грозы сильно ухудшают видимость на дороге, а это может привести к аварии.

Также при сильном ветре автолюбителям рекомендуют парковать свои машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На улице нужно обходить рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями. Нельзя оставлять детей без присмотра.