РИАМО - 12 июн. Комплекс работ по ремонту асфальтового покрытия во дворах подмосковного Реутова завершится к концу июля, ямочный ремонт автомобильных дорог – до 15 июня, сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«В настоящее время в муниципалитете оцифровано 460 ям на дорогах, из которых ликвидировано более 330. До 15 июня силами городских дорожных служб мы завершим ремонт асфальтового покрытия на автомобильных дорогах», - сказал Каторов.

Установившиеся плюсовые температуры позволили дать старт ямочному ремонту в Реутове уже в марте. Работы начали с тех участков, по которым чаще всего поступали обращения жителей на портал «Добродел».

«С началом пандемии Covid-19 мы были вынуждены заморозить часть средств, ранее выделенных на ремонт дорожного покрытия во дворах, так как готовились к различным вариантам развития событий. Сейчас финансы разморожены, и мы начали проводить конкурсные процедуры. Во дворах муниципалитета выявлены и оцифрованы 882 ямы, 181 из которых уже устранили», - сказал Каторов.

Он также отметил, что ремонт асфальтового покрытия во дворах планируется завершить до конца июля в полном объеме с привлечением регионального финансирования.

В 2019 году ямочный ремонт в округе выполнен на площади свыше 2 тысяч квадратных метров (более 587 ям), во дворах заделаны ямы общей площадью более 5,5 тысячи квадратных метров.