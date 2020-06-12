РИАМО - 12 июн. Свыше 80% новых случаев Covid-19 выявили у жителей Москвы младше 65 лет, говорится в сообщении столичного оперштаба по коронавирусу.

«40,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,3% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 6,8% – старше 80 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.

За сутки в столице выявили 1 714 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число инфицированных в городе достигло 202 935.

В Москве с 27 мая по предварительной записи пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий.

Свыше 165 тысяч москвичей сдали анализы на антитела, иммунитет сформировался у 17,4% граждан.

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Текстовая трансляция

12 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.