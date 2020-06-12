РИАМО - 12 июн. За минувшие сутки в Московской области скончались 22 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов составило 666, говорится в сообщении областного опершатаба по коронавирусу.

В Московской области выявили 730 случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки, за весь период пандемии в регионе зафиксировали 47 911 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в регионе от Covid-19 выздоровели 768 пациентов, общее число выздоровевших достигло 14 955.

Для профилактики инфекции в общественных местах Московской области нужно носить маски.

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Текстовая трансляция

12 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.