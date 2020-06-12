РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 июн. Московский областной музей народных художественных промыслов в селе Федоскино городского округа Мытищи присоединился к Всероссийской акции «Окна России», сообщается в Instagram-аккаунте музея.

«Дорогие друзья! С 5 по 12 июня по всей стране проходит Всероссийская акция «Окна России», посвященная Дню России. Продолжая укреплять славную традицию, музей промыслов принимает участие в этом масштабном действе!» - говорится в сообщении.

Сотрудники музея украсили окно старинной усадьбы российскими флагами, а из окна смотрит русская красавица, будто сошедшая с федоскинской шкатулки, которая так и называется «Россия», автор Николай Солонинкин.

Государственный праздник День России отмечается 12 июня ежегодно.