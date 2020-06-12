РИАМО - 12 июн. В Московской области выявили 730 случаев коронавируса за минувшие сутки, за весь период пандемии в регионе выявили более 47 тысяч случаев заражения, говорится в сообщении областного оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 47 911», — отмечается в материале.

В России за сутки зафиксировали 8 987 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 511 423 случая инфицирования, скончались 6 715 человек, вылечились 269 370 человек.

В Подмосковье перестали действовать цифровые пропуска для поездок на транспорте, но всем жителям необходимо носить маски для профилактики Covid-19.

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Текстовая трансляция

12 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.