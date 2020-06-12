РИАМО - 12 июн. За прошедшие сутки в столице выявили 1 714 случаев заражения коронавирусом, общее число случаев инфицирования в городе достигло 202 935, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В России за сутки зафиксировали 8 987 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 511 423 случая инфицирования, скончались 6 715 человек, вылечились 269 370 человек.

В Москве ранее были отменены ограничения, введенные из-за пандемии: перестал действовать режим самоизоляции, отменили цифровые пропуска.

Для профилактики инфекции необходимо носить маски и перчатки в общественных местах города.

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Текстовая трансляция

12 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.