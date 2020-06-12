РИАМО - 12 июн. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с государственным праздником Днем России, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«День России является одним из символов национального объединения, общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны», — сказал Брынцалов.

н отметил, что мы живем в стране с многовековой историей, уникальным культурным наследием, славными трудовыми и ратными традициями.

Председатель поблагодарил жителей Подмосковья за их труд, преданность профессии и активную гражданскую позицию. Он выразил признательность людям старшего поколения и ветеранам.

«Их опыт, знания и любовь к Отечеству - это бесценное достояние, столь необходимое для молодого поколения», — отметил Брынцалов.

Он пожелал жителям крепкого здоровья и новых свершений на благо великой России.