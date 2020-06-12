РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 июн. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров поздравил жителей с Днем России, сообщается в Instagram-аккаунте Азарова.

«Уважаемые мытищинцы! Поздравляю вас с государственным праздником — Днем России. Этот праздник является одним из ярчайших символов суверенитета нашей страны, ее богатой истории, многонациональной культуры, неразрывной связи всех поколений россиян, внесших свой вклад в строительство, укрепление и защиту Российского государства», - написал глава округа.

Он добавил, что Россия – наша Родина, наш общий дом. Успехи и достижения каждого из нас становятся основой дальнейшего процветания страны.

«Именно в этом проявляется наша сопричастность к ее судьбе. Особенное сплочение наши граждане показали в сложный период пандемии. Так было во все времена. Величие страны проявлялось не только в добрых и светлых праздниках, но и в трудностях, с которыми нам приходится сталкиваться», - отметил глава.

Он поблагодарил земляков за профессионализм и высочайшую самоотдачу в работе, за неравнодушие и гражданскую ответственность, за искреннюю любовь к родному округу, заботу о будущем нашей малой родины.

«От души желаю вам счастья, здоровья, уверенности в завтрашнем дне и в собственных силах! Мира всем и благополучия! С праздником!» - добавил Азаров.