РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил жителей в пятницу с Днем России, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу возле администрации Люберец Ружицкий произнес торжественную речь и дал старт автопробегу.

«Сегодня замечательный праздник нашей великой станы, в такие минуты мы вспоминаем историю России. Так уж сложилось, что на протяжении тысячелетия мы постоянно защищали нашу независимость. Мы понимаем, что свободу страны всегда надо отстаивать», - сказал глава Люберец.

Он добавил, что этим автопробегом жители отметят День России. Ружицкий поздравил всех с праздником и пожелал отличного настроения и благополучия.

В автопробеге приняли участие более 20 мотоциклистов и семь водителей джипов.