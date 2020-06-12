РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июн. Для жителей Балашихи вечером 11 июня на парковке ТРЦ «Глобус» состоялся первый бесплатный киносеанс, на автоплощадке, переоборудованной под кинозал, теперь каждую пятницу, субботу и воскресенье будут демонстрироваться новинки российского проката и классика зарубежного кино, сообщила начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации округа Анастасия Кочеткова.

Организаторы автокинотеатров придумали, как вернуть кино на большой экран и при этом соблюсти социальную дистанцию между зрителями, и несколько парковок переоборудовали под кинозалы. Всего на парковках торговых центров региона с 11 июня начали функционировать семь летних кинотеатров: в Балашихе, Домодедове, Солнечногорске, Пушкине, в парках Одинцовского округа, в атриуме «Нового Иерусалима» в Истре.

«11 июня в 21:45 открылся бесплатный кинопаркинг. Учитывая, что это первый опыт создания такого кинотеатра в Балашихе, к тому же в связи с пандемией закрыты все стационарные киноучреждения, это идея неплохая и жители наверное оценят ее по достоинству. На первом киносеансе зрители увидели российскую комедию «Марафон желаний» и культовый американский фильм «Бойцовский клуб», - сказала Кочеткова.

Она добавила, что звук фильмов транслируется на специальной FM-волне, на которую можно настроить свой радиоприемник в автомобиле и услышать все происходящее на экране.

«У нас обустроена фудзона. Там сегодня (11 июня- ред.) производится бесплатная раздача булочек, холодных напитков. Также там можно приобрести роллы, фастфуд, попкорн, кукурузу», - подчеркнула Кочеткова.

Кинотеатр в Балашихе рассчитан на 150 мест с комфортным углом просмотра, всего парковка вмещает 300 автомобилей.

Директор «Мособлкино» Евгений Сарамуд сказал, что Балашиха одной из первых откликнулась на предложение по созданию кинопаркинга и стала самой большой киноплощадкой в Московской области.

«В Балашихе уже выбраны для кинопоказа 20 фильмов, репертуар будет обновляться. По желанию зрителей фильмы могут повторяться, если кто-то по каким-то причинам не успел посмотреть картину. Надеюсь зрители в ходе просмотра получат положительные эмоции и потом отзовутся в социальных сетях, а мы будет обязательно учитывать их мнение», - отметил Сарамуд.

Все кинопоказы (по два фильма подряд) бесплатные и будут проходить в Балашихе каждую пятницу субботу и воскресенье в 21:45.