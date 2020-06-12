РИАМО - 12 июн. Неоднократно судимый представитель высших чинов преступной иерархии Вася Бандит заключен под стражу, по ходатайству следователя Подмосковья, говорится в сообщении ГСУ Следственного комитета по Московской области.

«На протяжении 27 лет за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии - «вор в законе», с криминальным прозвищем «Вася Бандит», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 56-летний мужчина с 1993 года занимался организацией действий преступных групп, делил сферы преступного влияния, участвовал в так называемых «воровских сходках». Он имеет неоднократные судимости за грабеж, вымогательство, а также за разбойные действия и совершение краж. Проживал в городских округах Чехов, Подольск и Сергиево-Посадский.

Вася Бандит занимался организацией нелегального бизнеса и похищениями предпринимателей с целью получения денежных средств. После задержания прошли обыски в местах, где жил «вор в законе», а также были изъяты вещи, которые могут иметь значение для следствия.

Правоохранительные органы продолжают расследование. В ближайшее время криминальному авторитету планируют предъявить обвинение.