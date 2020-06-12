РИАМО - 12 июн. Бригады из 20 столичных врачей отправились в Камчатский край для оказания помощи в лечении пациентов, зараженных коронавирусом, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения, нейрохирурга Алексея Токарева, который возглавляет медицинскую бригаду, в ее состав вошли реаниматологи, пульмонологи и специалисты по компьютерной диагностике. Кроме того, на Дальний восток отправились инфекционисты, кардиолог и эпидемиолог.

Московские врачи примут участие в осмотре пациентов, помогут провести перепрофилирование местных клиник для лечения пациентов с Covid-19, а также проведут обучающие семинары для своих коллег.

Чтобы помочь с лечением больных коронавирусом, в медицинские учреждения Камчатского края уже в ближайшее время направят медикаменты и средства защиты из столицы. В том числе 200 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких и лекарства. Кроме того, на Камчатку доставят порядка 100 тысяч защитных костюмов и три миллиона масок.

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