РИАМО - 12 июн. В городском округе Щелково рядом с прудом на улице Неделина нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«В 22:12 11 июня <...> поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ», - говорится в сообщении.

Заниматься изъятием и уничтожением снаряда будут в пятницу бойцы ОМОНа ГУ Росгвардии. На данный момент территория, где нашли боеприпас, охраняется сотрудниками полиции.