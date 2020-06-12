РИАМО - 12 июн. На улице Полевая в деревне Высоково Волоколамского городского округа обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:20 11 июня <...> поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, территория, где найден снаряд, была оцеплена сотрудниками полиции. Объект не представляет угрозы.

Изъятие и уничтожение боеприпаса выполнили силами четырех человек и одной единицы техники взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас».