РИАМО - 12 июн. В лесу возле поселка Раменской агрохимстанции (РАОС) на территории городского округа Раменское обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об обнаружении снаряда поступило в 17:39 11 июня. Участок, где лежал снаряд, взяла под охрану полиция.

«Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны РФ на 15 июня 2020 года», - говорится в сообщении.

Угрозы для местных жителей снаряд в настоящее время не представляет.