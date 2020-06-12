РИАМО - 12 июн. Из-за обильных осадков в Подмосковье остаются подтопленными 316 приусадебных участков, два участка дороги и 83 дома частного сектора на территории семи муниципальных образований, по данным на 9 часов в пятницу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«За 11 июня 2020 года произошло подтопление в двух муниципальных образованиях (на территории шести СНТ - ред.) 245 приусадебных участков», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, за минувшие сутки были подтоплены 100 приусадебных участков в Клину и 145 в Талдоме. Кроме того, в городском округе Клин в СНТ «Химки» подтопило 100 домов частного сектора.

В течение минувших суток освободить от воды удалось 54 приусадебных участка в пяти муниципальных образованиях. В том числе 24 участка в Клину и 10 участков в Павловском Посаде. Кроме того, подтопления ликвидировали в 25 дачных домах. К работам привлекались 71 человек и 23 единицы техники.

С 29 мая в Подмосковье от воды освободили 1 345 приусадебных участков и 77 частных домов. С 30 мая откачано более 47 тысяч кубометров воды.

В конце мая Московская область оказалась в эпицентре сильных ливней. 29 мая в регионе прошли рекордные дожди, потом наступила небольшая передышка. Затем за несколько дней июня выпало до трети от месячной нормы осадков.