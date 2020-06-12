РИАМО - 12 июн. В столице за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 2 255 человек, за весь период пандемии врачи вылечили более 118 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 255 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 118 024 человек», — сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия Covid-19 у пациента проводят специальные исследования. При выписке все, кто должен оставаться под наблюдением, получили необходимые рекомендации.

Выздоровевшие москвичи в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы. У потенциального донора не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов В и С.

Кроме того, вылечившиеся от коронавируса могут стать социальными волонтерами, чтобы помогать тем, кто проходит лечение от инфекции на дому.

Узнать о возможности стать донором или волонтером можно по телефону горячей линии: 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

12 ИЮНЯ

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.