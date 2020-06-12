РИАМО - 12 июн. В пятницу температура воздуха в Московском регионе поднимется до плюс 26 градусов, в течение дня местами ожидается сильный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, возможны грозы с порывистым ветром.

«Максимальная температура воздуха в Москве плюс 22 - плюс 25, по области плюс 21 - плюс 26 градусов», - говорится в сообщении.

Погоду в Московском регионе будет определять северный атмосферный фронт. Порывы северо-восточного ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду во время грозы.

Показатели атмосферного давления составят порядка 747 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет достигать 70%.

Москвичам и жителям области рекомендуют совершать прогулки рано утром или вечером, чтобы избежать пребывания на улице при высокой температуре в середине дня и ее возможных негативных последствий для организма.