РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. Автокинотеатр, в котором одновременно могут разместиться до 100 автомобилей, открыли на территории «Крокус Сити» в подмосковном Красногорске, сообщила генеральный директор сети «Каро Фильм» Ольга Зинякова.

«Это кинотеатр формата drive-in или, как у нас принято говорить, автокинотеатр. Уже собралось около 40 автомобилей, в целом парковка рассчитана на 100 машин», - сказала Зинякова.

Она добавила, что на сеанс, который последует после премьерного, билеты полностью распроданы.

«Это говорит, что формат пользуется спросом и интересом у аудитории», - отметила Зинякова.

По словам Зиняковой, в автокинотеатре соблюдают все меры предосторожности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Билеты можно приобрести онлайн. Также онлайн можно заказать попкорн и напитки. Зрители находятся в собственных автомобилях и не контактируют с посторонними. Даже запуск сеансов происходит удаленно.

«Думаю, люди будут приезжать, даже когда откроются обычные кинотеатры. Особенно если сохранится теплая погода. Это интересная альтернатива походу в парк или на открытую веранду кафе», - подчеркнула Зинякова.

Автокинотеатр расположен напротив павильона №2 «Крокус Экспо». Билет на сеанс стоит 800 рублей с автомобиля. Сеансы будут проходить ежедневно в 22:20 и 00:20.

Всего в Московской области работу начали семь кинопаркингов. В афишу автокинотеатров вошли как премьеры российского кинопроката, так и известные фильмы прошлых лет, в том числе зарубежные.