РИАМО - 11 июн. Более 20 тысяч заявок поступило от желающих стать наблюдателями за ходом всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Подмосковье, сообщил в интервью РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Наблюдателями в этот раз по установленным нормативным актам занимается Общественная палата. Как Российской Федерации, так и региональная Общественная палата, и общественные палаты в районах. В настоящий момент они обобщают данные, выдают разрешения на наблюдение, составляют списки», – сказал Березкин.

По его словам, во всех территориальных избирательных комиссиях в Подмосковье установят по две-три видеокамеры.

Березкин также отметил, что в Мособлизбиркоме организовали горячую линию для сообщений о нарушениях во время голосования. В день голосования она будет принимать звонки с 08:00 и до момента подведения итогов. Телефон горячей линии: 8 (800) 550- 97-44.

Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля.

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