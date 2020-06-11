РИАМО - 11 июн. В Подмосковье закупили средства защиты для обеспечения безопасности людей, участвующих в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил в интервью РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Беспрецедентное количество средств индивидуальной защиты закуплено в Московской области. Начиная от ковриков на входе в помещение для голосования. Дальше идут ленты, определяющие расстояния между голосующими и место, где люди голосуют. Одних только медицинских масок мы закупили больше 5 миллионов», – сказал Березкин.

Он добавил, что в тех населенных пунктах, куда можно добраться лишь на автомобиле, будут проводить выездное голосование. Там, где это необходимо и возможно, голосование пройдет в палатках и на улице.

Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

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