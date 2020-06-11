РИАМО - 11 июн. Участки, которые организуют в Подмосковье для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, будут дезинфицировать каждые 10-15 минут, каждый голосующий получит свою ручку для заполнения бюллетеня, сообщил в интервью РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Дезинфекция помещений для голосования <...> обязательно будет проходить каждые 10-15 минут. Мы планируем проверять членов избирательных комиссий на Covid-19. Наши коллеги, которых почти 40 тысяч, будут в специальных халатах, защитных экранах на лицо и масках, перчатках. Да, это непросто, но у них будет достаточно пауз, чтобы передохнуть от защитной «амуниции», – сказал Березкин.

По его словам, на входе в помещение гражданам будут измерять температуру. Если она будет выше 37,2 градуса, то таких лиц попросят проголосовать на улице.

Березкин подчеркнул, что всех граждан, которые придут голосовать, обеспечат масками, санитайзерами и перчатками.

Каждому гражданину вручат «одноразовую» ручку в упаковке. Голосующий сам откроет ее, обработает руки антисептиком, проголосует, а потом заберет ручку с собой.

Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

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