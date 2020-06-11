РИАМО - 11 июн. Более 4,1 тысячи участков планируют открыть в Подмосковье для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил в интервью РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

Он отметил, что в Подмосковье подготовка к голосованию идет полным ходом.

«Мы готовим избирательные участки, взаимодействуем с муниципалитетами, закупаем в большом количестве средства индивидуальной защиты для граждан и наших коллег, тех, кто будет проводить голосование на участках. Завершаем печать бюллетеней для голосования», – сказал Березкин.

Он добавил, что на территории региона планируют открыть 4134 основных участка для голосования, еще около 50 участков организуют в местах временного пребывания.

По словам Березкина, каждый гражданин, который придет на участок, получит медицинскую маску.

Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

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