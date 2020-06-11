РИАМО - 11 июн. Музыкант и композитор Юрий Лоза возмутился словами об «особенном и незаменимом таланте» Михаила Ефремова и о ролях, которые он еще мог бы сыграть, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Поверьте, как «отряд не заметит потери бойца», так российский театр и российский кинематограф не заметят потери Ефремова, если он получит реальный срок», — написал музыкант в Facebook.

Лоза считает, что место Ефремова готовы занять сотни других талантливых актеров.

«Были и есть незаменимые актеры, но он (Ефремов - ред.) не из их числа», — заключил исполнитель.

Вечером 8 июня Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в Москве. Артист был за рулем джипа Grand Cherokee. Он выехал на встречку и протаранил фургон «Лада», водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что актер был сильно пьян. В настоящий момент он находится под домашним арестом.