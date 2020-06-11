РИАМО – 11 июн. Врач-трихолог Ольга Кохас рассказала, что в последнее время седина значительно помолодела, при этом не все способы избавления от нее являются эффективными.

Эксперт уточнила, что выдергивание седых волос и окрашивания – не самые эффективные способы, хоть и быстрые.

«Многие действительно выдирают седые волосы в надежде, что новые не появятся. Это, конечно, не так. Если процесс поседения пошел, то он будет постепенным, либо достаточно агрессивным при стрессовых ситуациях», - сказала Кохас в эфире радио Sputnik.

Она уточнила, что помочь в борьбе с сединой могут лосьоны для роста волос с содержанием меди. Ведь этот металл способствует работе клеток по выработке пигментов.