РИАМО – 11 июн. Социальная сеть «Одноклассники» к возобновлению спортивного сезона составила собирательный портрет зрителя спортивных событий и вместе с исследовательским агентством ResearchMe провела опрос о том, возвращения каких видов спорта и звезд больше всего ждут болельщики после окончания самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Одноклассники проанализировали профили всех зрителей спортивных трансляций в соцсети с 2017 года. Среди зрителей спортивных трансляций чаще всего встречаются: мужчины среднего возраста (36-45 лет), с высшим образованием, работают и имеют средний доход, женаты, но пока без детей.

«Болельщик рунета также активно следит за повесткой дня, экстраверт по своей натуре, любит смотреть новости, и кроме спортивных трансляций уделяет внимание юмористическим роликам. В интересах: игры, автомобили и саморазвитие», - говорится в сообщении.

Топ-10 популярных имен спортивных болельщиков: Александр, Сергей, Владимир, Андрей, Николай, Евгений, Виктор, Дмитрий, Юрий, Игорь.

В ходе внутреннего исследования ОК стали известны города, в которых живет больше всего любителей спортивных трансляций. В «Топ-10» городов входят Москва, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Кемерово, Челябинск, Воронеж.

Совместно с ResearchMe ОК также провели опрос 3 413 пользователей рунета старше 14 лет, выборка релевантна всей аудитории рунета. Две трети опрошенных отметили, что интересуются спортом.

Во время самоизоляции 49% следили за спортивными новостями, 38% — смотрели повторы спортивных передач с лучшими моментами игр или соревнований, 31% — пересматривали архивные трансляции, еще 22% просматривали страницы звезд спорта в соцсетях, и каждый пятый опрошенный смотрел интервью со спортсменами.

Самый популярный вид спорта, за которым наблюдали во время самоизоляции мужчины – футбол, среди женщин это – фигурное катание.

Так, футбольные болельщики также с нетерпением ждут возобновления игр сборной России, Лиги чемпионов и Лиги Европы, английской премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А и немецкой Бундеслигу. В топ самых ожидаемых хоккейных событий вошли КХЛ, чемпионат мира и Евролига.