РИАМО – 11 июн. Девять из десяти россиян признались, что считают себя патриотами в большей или меньшей степени, почти половина опрошенных вкладывают в понятие «патриотизм» любовь к родине, сообщает Nation News.

«Чуть меньше (половины – ред.) россиян считают вклад в развитие страны проявлением патриотизма. Треть опрошенных респондентов призналась, что считает патриотизмом стремлением внести вклад в будущее страны», – говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию страны, чтобы сделать жизнь россиян комфортной.

Голосование пройдет 1 июля.