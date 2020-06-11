РИАМО – 11 июн. Председатель Всероссийского студенческого союза (ВСС) Олег Цапко рассказал, что благодаря развитию дистанционного обучения на время пандемии по коронавирусу у студентов-репетиторов значительно вырос заработок, сообщает Газета.ru.
Он пояснил, что пандемия повлияет на рынок труда – вырастет количество предложений, связанных с удаленным форматом.
«После выхода из эпидемии поменяется сам рынок труда. В этом смысле в будущем появятся новые вакансии для студентов-педагогов. Я думаю, станет намного больше дистанционных форматов. В такой формат может перейти часть дополнительного образования, поскольку родители увидели, что проводить занятия с репетитором можно удаленно. Это откроет для студентов достаточно хорошие возможности», – сказал Цапко.
Еще одной мерой поддержки станет указ президента РФ Владимира Путина, который позволит студентам старших курсов преподавать в школах до получения диплома. Молодые специалисты получат возможность лучше познакомиться с будущей профессией.
Выпускники 9 и 11 классов получат аттестаты без сдачи экзаменов в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса в стране.
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11 ИЮНЯ
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- Детские площадки в Москве планируют открыть 23 июня. Вместе с этим будут усилены меры по их дезинфекции.
- Сегодня в чате разбираемся, когда наша жизнь станет похожа на докоронавирусную: можно будет ходить в музеи, сидеть в кафешках и заниматься на спортплощадках в парках
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- Антитела к коронавирусной инфекции имеют 17,4% жителей столицы. Это означает, что популяционный иммунитет увеличился практически на 5% за две недели.
- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.
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- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.
- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.
- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.
- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.
- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.
- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .
- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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