РИАМО - 11 июн. Перед судом предстанут шестеро обвиняемых в убийстве мастера спорта по борьбе в парке на юго-западе Москвы, расследование уголовного дела закончено, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ночь с 7 на 8 июня 2019 года потерпевший, находясь с девушкой на мосту в одном из парков на юго-западе Москвы, сделал замечание компании мужчин, которые выражались в общественном месте грубой нецензурной бранью, приставая к гражданам. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого соучастники нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и туловища.

«В результате противоправных действий пострадавший вместе с одним из нападавших упал с моста в воду, при этом последний продолжал наносить мужчине удары в область головы»,- сказала Иванова.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Впоследствии компания мужчин, продолжая свои преступные действия, избила девушку потерпевшего и других лиц, отдыхающих в парке, а затем скрылась с места.

Обвиняемые предстанут перед судом.