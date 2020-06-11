РИАМО – 11 июн. Московский футбольный клуб «Спартак» планирует купить двух бразильских футболистов – Яго Пикашу и Гуга, сообщает Газета.ru.

Пикашу – защитник «Васко да Гама», Гуга – оборонительный игрок «Атлетико Минейро».

«В прошлом сезоне Пикашу провел 18 матчей, отдав четыре результативные передачи. На счету Гуга 36 матчей и пять забитых мячей», – говорится в сообщении.

Ранее футболист «Спартака» Зелимхан Бакаев излечился от коронавируса и вернулся к тренировкам.