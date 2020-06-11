РИАМО - 11 июн. Информацию о подмосковных коммерческих объектах, выставленных на торги, теперь можно получить по телефону центра защиты и поддержки бизнеса 0150, опция доступна благодаря совместной работе комитета по конкурентной политике Подмосковья и Мининвеста, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета.

«Теперь предприниматели могут получить информацию о коммерческих объектах, выставленных на торги, позвонив в региональный центр защиты и поддержки бизнеса по телефону горячей линии 0150», - говорится в сообщении.

Такая опция для бизнеса стала доступна благодаря совместной работе комитета по конкурентной политике Московской области и министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Достижения и новации Подмосковья в проведении земельно-имущественных торгов являются драйвером для развития конкурентной среды, способствуют росту налоговых доходов, созданию рабочих мест, а также повышают инвестиционную привлекательность региона.