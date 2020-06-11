РИАМО - 11 июн. В новом фильме про работу в Подмосковье над «мусорной» реформой, опубликованном на YouTube, показали, как губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил мусорные полигоны, а также комплекс по переработке отходов в Кашире.

В День эколога, 5 июня, губернатор вместе с зампредседателя правительства Московской области, министром экологии и природопользования Дмитрием Куракиным посетил захоронения мусора в Рузе.

«Экология этого участка очень сложная; вон там находятся бывшие обводненные карьеры <…>. Поэтому здесь есть гидрологическая связь между площадками <…> и фильтрат начал, конечно, попадать уже в водный горизонт», – сказал Куракин.

Он добавил, что уже были выделены бюджетные деньги, в результате с полигона вывезли 20 тысяч тонн мусора.

«У нас благодаря жителям внедрен раздельный сбор мусора и если бы не он, то нам нужно было бы оставлять городские свалки для того, чтобы утилизировать его. Сейчас, слава Богу, порядка 1,5 миллионов тонн у нас отбирают <...> «чистой» фракции, и она идет во вторичное использование», – отметил Воробьев.

Губернатор также совершил поездку в Краснознаменск, где обсудил с главой муниципалитета Викторией Коваленко вопросы жилищного благоустройства, проблему окашивания травы в городском округе, проблемы благоустройства территории. 8 июня Воробьев посетил комплекс по переработке отходов в Кашире, где принял участие в торжественном запуске инфраструктуры «РТ-Инвеста».

Фильм о работе над «мусорной» реформой доступен на YouTube-канале «Губернатор» по ссылке.