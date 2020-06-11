РИАМО - 11 июн. Беспилотный летательный аппарат столичной службы спасателей на водных объектах помог направить дежурную смену станции «Строгино» к запрещенному для купания месту в Чистом заливе, специалисты увидели и спасли тонущего подростка, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел днем в четверг. Известно, что начальник поисково-спасательной станции Владимир Ерошин и его заместитель Александр Гормашов прибыли как раз вовремя - в 30 метрах от берега звал на помощь подросток.



«Спасатели поспешили к тонущему и подняли его из воды на борт катера. Пострадавшего 2004 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию, оказали первую помощь и провели разъяснительную беседу. От помощи врачей юноша отказался и был отпущен домой», - говорится в сообщении.



Сотрудники столичной городской поисково-спасательной службы на водных объектах предупреждают москвичей, что купаться в запрещенных местах опасно.

Для мониторинга акватории спасатели используют беспилотные системы и видеокамеры.