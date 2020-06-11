РИАМО - 11 июн. С 8 июня жителям Подмосковья доступна онлайн-услуга «Выдача заключений об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки за границами населенных пунктов, расположенных на территории Московской области», говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Получение <…> заключения необходимо в случае размещения объектов капитального строительства и подземных сооружений на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Услуга доступна онлайн на портале государственных и муниципальных услуг региона.

Сюда входят три подуслуги: выдача заключения об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки за границами населенных пунктов Подмосковья; выдача дубликата ранее выданного заключения; выдача заключения с исправленными техническими ошибками.

Гордиенко добавил, что выдачу заключений осуществляет департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу Федерального агентства по недропользования. Благодаря переводу госуслуги в электронный вид срок ее предоставления на портале государственных и муниципальных услуг региона (РПГУ) сократился и составляет 24 рабочих дня вместо 35.

Данная услуга предназначена для физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их представителей, которые собираются получить заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки за границами населенных пунктов, расположенном на территории Подмосковья в установленной форме.

Получить результат можно в личном кабинете на РПГУ Подмосковья. Порядок и условия предоставления услуги представлены на портале.