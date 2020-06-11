РИАМО - 11 июн. В рамках нацпроекта «Экология» в городском округе Фрязино реконструируют водозаборный узел № 4 (ВЗУ), объявлен аукцион, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение. В нем описали детали проведения электронного аукциона на реконструкцию ВЗУ № 4 с установкой станции водоподготовки.

«Опубликована закупка на реконструкцию водозаборного узла № 4 во Фрязино», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Работы будут проводить по адресу: город Фрязино, Окружной проезд, дом 2, строение 1.

Завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.