РИАМО - 11 июн. Жительницу села Шеметово Коломенского городского округа задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда своему сожителю, преступление было совершено в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Поздно вечером 9 июня в Коломенскую Центральную районную больницу с проникающим колото-резаным ранением доставили ранее судимого 35-летнего мужчину.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в УМВД 33-летняя хозяйка квартиры - сожительница потерпевшего», - сказал собеседник агентства.

Преступление было совершено во время распития алкоголя, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.