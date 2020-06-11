РИАМО - 11 июн. В Приокско-Террасном заповеднике Подмосковья начался сезон экологического туризма, недавно заповедник посетили замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова и первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Гости заповедника прошли подвесной экологической тропой «Сквозь листву» и заглянули в вольеры к зубрам и бизонам.

«Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого — это островок дикой природы в 12 километрах от города Серпухов. На площади около 5 тысяч гектаров обитает 143 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих», - говорится в сообщении.

Недавно заповедник вошел в десятку самых красивых российских парков для прогулок. Такие результаты получили эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха при опросе пользователей соцсетей.

Также в топ-10 самых красивых попали Ливадийский парк в Ялте, Катунский заповедник в Горном Алтае, Сочинский национальный парк в Краснодарском крае, «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии, «Паанаярви» в Карелии, «Куршская коса» в Калининградской области, «Ленские столбы» в Якутии, «Таганай» в Челябинской области и «Черные земли» в Калмыкии.