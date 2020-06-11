РИАМО - 11 июн. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин провел выездную поездку в городской округ Серебряные Пруды, глава министерства осмотрел состояние дворовых территорий и игровых комплексов, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Инспекция состоялась на основе обращений от жителей округа. Разин проинспектировал состояние детских площадок, подъездов жилых домов. Министр проверил благоустройство территории поселка Серебряные Пруды, сел Узуново и Мочилы. Также он проверил две средние школы - Мочильскую и Серебряно-Прудскую имени маршала В.И. Чуйкова – на соответствие нормативам условия питания детей.

«По школьным столовым незначительные замечания. Главное, чтобы все эти недочеты были приняты во внимание и устранены к началу учебного года», – сказал Разин.

Глава Минсельхозпрода также осмотрел поля на территории округа, уделил пристальное внимание молочной отрасли, а также селекционной и семеноводческой работе ГБУ Московской области «МСС».

Разин пообщался с сотрудниками на молочно-товарной ферме и ответил на их вопросы. Министра интересовал ход работ по заготовке кормов, состояние посевов озимых и яровых культур, а также мероприятия по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот. Особое внимание уделили работам по уничтожению борщевика.

«Хочу отметить, что Серебряные Пруды одни из первых в регионе завершили первичную обработку земель от борщевика и провели все необходимые работы по уничтожению сорняка, пока молодая поросль не набрала силу. В округе по борщевику на сегодняшний день выполнение (работ - ред.) на 100%», – заключил Разин.

В рамках выездной проверки обсудили перспективы развития села на территории городского округа.