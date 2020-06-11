РИАМО - 11 июн. В Подмосковье к концу текущего года собираются открыть 12 новых участковых пунктов полиции на территориях десяти муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В конце февраля открыли участковый пункт полиции в городском округе Серпухов. На текущей неделе ввели в эксплуатацию участковый пункт, расположенный в Наро-Фоминском городском округе. Он расположен по адресу: город Апрелевка, улица Ясная, дом 4, квартира 116.

«В третьем квартале планируется открыть еще четыре участковых пункта полиции, два из которых будут расположены в Раменском, один в Домодедове и еще один в Подольске», – сказал заместитель председателя правительства региона - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

За участковым пунктом полиции в Апрелевке закреплена территория жилого комплекса «Весна», а также прилегающие населенные пункты. Общая численность граждан составит свыше 9 тысяч человек. Три участковых уполномоченных полиции будут проводить прием населения.

В участковом пункте полиции в Наро-Фоминском городском округе установлена система охранно-пожарной сигнализации, телефонная связь. Также установлен электроподъемник для приема людей с ограниченными возможностями.

Для работы участковых рабочие кабинеты укомплектовали мебелью, установили три автоматизированных рабочих места, а также рабочее место для работы с ведомственными информационными базами и видеосистемой «Безопасный Регион». Общая площадь помещения составляет 55 квадратных метров.