РИАМО - 11 июн. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей сообщать о нарушениях прав детей во время ЕГЭ.

«Если что-то происходит с вашим ребенком на экзамене нестандартное, не стесняйтесь, пожалуйста, обращаться к уполномоченным за помощью. Мы просто заточены на то, чтобы решать эти вопросы», - сказала Мишонова в эфире радио «Вести FM».

Детский омбудсмен напомнила, что в случаях нарушений во время сдачи ЕГЭ родитель вправе обратиться в Государственную экзаменационную комиссию и прокуратуру, а также оспорить результаты экзамена в суде.

«Я хотела бы обратиться ко всем организаторам, учителям с просьбой: давайте соблюдать все правила (проведения ЕГЭ - ред.), но при этом не нарушая прав наших детей, которые сейчас и так находятся в нервном состоянии», – сказала Мишонова.

Подмосковные школьники начнут сдавать Единые государственные экзамены 3 июля.

Первыми экзаменами, которые пройдут 3 июля, станут география, литература, информатика. Позже, 6 и 7 июля, будут сдавать русский язык. Уже 10 июля выпускники смогут сдать профильную математику, а 13 июля — историю и физику, 16 июля — обществознание и химия. 20 июля пройдут ЕГЭ по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, а 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.