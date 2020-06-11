РИАМО - 11 июн. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей сообщать о нарушениях прав детей во время ЕГЭ.
«Если что-то происходит с вашим ребенком на экзамене нестандартное, не стесняйтесь, пожалуйста, обращаться к уполномоченным за помощью. Мы просто заточены на то, чтобы решать эти вопросы», - сказала Мишонова в эфире радио «Вести FM».
Детский омбудсмен напомнила, что в случаях нарушений во время сдачи ЕГЭ родитель вправе обратиться в Государственную экзаменационную комиссию и прокуратуру, а также оспорить результаты экзамена в суде.
Подмосковные школьники начнут сдавать Единые государственные экзамены 3 июля.
Первыми экзаменами, которые пройдут 3 июля, станут география, литература, информатика. Позже, 6 и 7 июля, будут сдавать русский язык. Уже 10 июля выпускники смогут сдать профильную математику, а 13 июля — историю и физику, 16 июля — обществознание и химия. 20 июля пройдут ЕГЭ по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, а 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии